Rıza Çalımbay galibiyet ile başladı

Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında 1-0 galip gelerek, siyah-beyazlılardaki ikinci dönemine 3 puan ile başladı.

Rıza Çalımbay galibiyet ile başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir karşısında 1-0 galip gelerek, siyah-beyazlılardaki ikinci dönemine 3 puan ile başladı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, turuncu-lacivertliler karşısında alınan 3 puanla Beşiktaş’taki ikinci dönemine galibiyet ile başladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

2005-2006 sezonunda da Beşiktaş 9 ay süreyle teknik direktör olarak görev alan Rıza Çalımbay, bu süreçte 31 maça çıkmış ve maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştı.