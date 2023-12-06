Rıza Çalımbay, İsmail Kartal'la galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bugüne kadar ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 3’ünden Kartal’ın ekipleri, 2’sinden de Çalımbay’ın takımları galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan 14 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını indirmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacakken, kendisi gibi 37 puana sahip Galatasaray’a liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler de 3 puan dışında bir şey düşünmüyor.

Bu zorlu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ligde 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 müsabakada Çalımbay; Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu’nun başında Kartal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor’a karşı 2 galibiyet alırken, İsmail Kartal ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 müsabakada da teknik adamlar 1’er puana razı oldu.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu son 3 lig maçından ise 2 beraberlik çıktı. Diğer mücadelede de Çalımbay’ın Sivasspor’u, Kartal’ın Konyaspor’unu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:

2021-2022

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

2020-2021

Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2019-2020

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1

Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1

2018-2019

Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0

2014-2015

Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0