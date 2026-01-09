Rızacan Durmuş Kimdir Hayatı ve Biyografisi

Show TV ekranlarında yer alan Rüya gibi dizisi birçok kişinin ilgisini çekti. Öte yandan dizide rol alan Ateş karakteri herkes tarafından merak edildi. Birçok kişi Rüya Gibi dizisindeki Ateş'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, Rızacan Durmuş kimdir?

Show TV ekranlarında yer alan Rüya Gibi dizisindeki Rızacan Durmuş herkes tarafından merak edildi. Birçok kişi dizide yer alan Rızacan Durmuş'un kim olduğunu araştırmaya başladı.

Seda Bakan'ın ve Uğur Güneş'in başrol olarak yer alan Rüya Gibi dizisinde rol alan Rızacan Durmuş'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Rızacan Durmuş kimdir?

RIZACAN DURMUŞ KİMDİR?

Rızacan Durmuş, 1 Ocak 1999 tarihinde Kırşehir'da doğdu. Durmuş, aslen Antalya. Genç yaşına rağmen Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya fenomeni olarak öne çıkan Rızacan Durmuş, 27 yaşındadır.

Ödülleri

22. Altın Koza Film Festivali - Altan Gördüm Genç Erkek Oyuncu ödülü

19. Uçan Süpürge Uluslararası Erkek Filmleri Festivali – Genç Senarist ödülü

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Ekrem Bora Oyuncu ödülü

38. İstanbul Film Festivali - Altın Lale En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

41. İstanbul Film Festivali – Altın Kelebek En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Ela ile Hilmi ve Ali)