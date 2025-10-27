Rızapaşa köyünde vatandaşlarla gönül buluşması

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Rızapaşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Ziyaret sırasında köy sakinleriyle bir araya gelinerek, vatandaşların talepleri ve önerileri dinlendi. Bölgedeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve halkın görüşleri yerinde değerlendirildi. Buluşma, karşılıklı iletişim ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların taleplerini ve önerilerini dinlemek bizim için çok değerli" dedi.