Rize'de 7'den 70'e herkes depremzedelere yardım etmeye çalışıyor

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında çocuklardan yaşlılara kadar herkes depremzedelere yardım etmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize merkez ve ilçelerinde kaymakamlıklar, belediyeler ve çeşitli STK’lar tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. 7’den 70’e herkesin yardım için koştuğu kentte battaniye, yorgan, su-gıda kolisi, su ısıtıcısı, kışlık giysi, çocuk bezi, kişisel bakım malzemesi ve bebek maması ile doldurulan tırlar yola çıkıyor.

Afetzede arkadaşları için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Ali Kandemir, "Deprem bölgesindeki arkadaşlarım için buradayım. Onları çok seviyorum. Elimden geleni yapmaya hazırım. Şu anda herkes deprem için ellerinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni yapmak için buradayız" şeklinde konuştu.

"Ardeşen çok iyi bir dayanışma gösterdi"

Ardeşen ilçesinde yaşayan İlhan Şengül, hayatında bu kadar büyük bir afet duymadığını belirterek, "Bu konuda Ardeşen çok iyi bir dayanışma gösterdi. Olağanüstü bir dayanışma var. Tüm Türkiye olarak mükemmel. Bu yaşıma geldim böyle bir afet duymadım. Çok acı verici bir durum. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza Allah şifalar versin" ifadelerini kullandı.