Rize'de dev çay bardağıyla yapılan çekim olay oldu: İzleyenler yapay zeka sandı

Rize’de arkadaş grubunun dev çay bardağıyla çektiği video sosyal medyada milyonlara ulaşarak kısa sürede gündem oldu. Gerçek görüntüleri yapay zeka sanan kullanıcılar karşısında hayrete düşen ekip, bardağın tamamen gerçek olduğunu belirtti.

İstanbul’da yaşayan ve bir arkadaşlarının talebi üzerine harekete geçen Yusuf Albayrak ve Furkan Balkan, dev çay bardağıyla dikkat çeken bir video çekmek için Rize’ye gitti. Çay bahçesinde hazırladıkları senaryoyu uygulayarak çekim yapan iki arkadaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan kısa süre sonra gündem olmayı başardı. Oyunculuk performanslarıyla da izleyenlerden tam not alan Albayrak ve Balkan’ın videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Videoda yer alan dev çay bardağı ise kullanıcıların en çok merak ettiği detay oldu. Görüntülerin gerçek olduğuna inanmayan birçok kişi, dev bardağın yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürdü. Albayrak ve Balkan ise söz konusu bardağın tamamen gerçek olduğunu belirterek, çekimlerde büyük emek harcadıklarını ifade etti.

Dev bardağı görenler gözlerine inanamadı

Yusuf Albayrak, yapay zeka ile yapıldığını baranların olduğunu söyleyerek, " Rize’de bir arkadaşım var, adı Davut. Bana, "Bardakla ilgili bir video çekebilir misin?" dedi. Zaten daha önce izlemiştim; o meşhur çay bardağı videosu 37 milyon izlenmişti. "Olur" dedim. Dron ile bir çekim yapabilir miyiz ? dedi. Ben de kabul ettim. Sonra İstanbul’daki arkadaşım Furkan’ı aradım, "Böyle böyle bir çay bardağı var, videosunu çekeceğiz" dedim. İlk başta inanmadı, "Yapay zeka mı?" dedi. Fotoğrafını atınca inandı ve "Hadi gidelim, Rize’ye çekelim " dedi. Bindik uçağa gittik. O akşam Davut’u arayıp, "Toplanalım, güzel bir video planlayalım" dedim. Toplandık, kararları aldık. Senaryoyu da Furkan yazdı. Sabah da "Çaylıkta bir video çekelim, güzel olur" dedim. Erken kalktım ve çekimleri yaptık. Şu anda video paylaşıldı ve izlenmeye başladı. Yorumlar çok güzel. Herkes "Bu bardak yapay zeka mı, gerçek mi?" diye soruyor. Ben de bunun tamamen gerçek olduğunu söylüyorum. Bardak yaklaşık 60 litre su alıyor, gerçekten emek verdik. Çok hoşumuza giden bir iş oldu. İnşallah bunun devamı gelecek, daha da güzel içerikler üreteceğiz.

Videoyu milyonlar izledi

Furkan Balkan ise videonun bir çok kişi tarafından izlendiğini ifade ederek, " Yusuf beni arayıp, arkadaşının bardakla ilgili bir video çekmek istediğini söyledi. İlk başta dron ile çekmeyi düşünmüşler. Ben de "Madem böyle bir şey var, dron çekimine gerek yok; gel biz buna güzel bir senaryo yazalım" dedim. İki gün sonra uçağa atlayıp gittik. Orada kendi çaylıkları vardı, çekimleri çaylığın içinde yaptık. Senaryoyu kendim yazdım ve hazırladım. Çekimleri de ben yaptım. İlk olarak bardağı aldık, çayla doldurduk. Bardağı getirirken, götürürken ve arka plandaki detaylarla birlikte çeşitli planlar çektik. İnsanlar videoyu çok beğendi. Açıkçası bu kadar patlayacağını biz de beklemiyorduk; şu an 3 milyona doğru gidiyor. Bardağın sahibi Yusuf’un arkadaşı Davut. Ona da bu dev bardak bir arkadaşı tarafından hediye edilmiş. Kargoyu almaya gittiğinde küçük bir şey beklerken dev gibi bir bardak çıkınca o da şaşırmış. Daha önce de küçük bir paylaşım yapmışlar, o da çok izlenmiş ve ilgi görmüş. Sonra bize ulaşıp ’yeni bir video’ yapalım dedi. Ortaya gerçekten güzel bir iş çıktı. Şu an insanlar videonun devamını istiyor, "Part 2 gelsin" diyorlar. İnşallah devamını hem İstanbul’da hem Rize’de çekmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.