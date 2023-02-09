Rize'ye gelen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize’ye getirildi. Ayaklarının hala titrediğini anlatan Necat Muhaciroğlu, "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim" dedi.

Rize’de yaşayan 80 yaşındaki Necat Muhaciroğlu, gezmek için çocuklarının yanına gittiği Malatya’da depreme yakalandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerde yaşadıklarını anlatan Muhaciroğlu, gece namaz için uyumadığı esnada sallanmaya başladıklarını söyledi. Depremin durmasıyla evden sadece ceketini alıp çıktığını anlatan Muhaciroğlu, ilk depremde zarar görmeyen akrabalarının evine gittiğini, gün içerisinde meydana gelen ikinci depreme de evde yakalandığını ve daha sonra dışarıda kalmaya başladıklarını aktardı. Depremin 4. gününde Rize’den yardıma giden bir minibüsle geri dönen Muhaciroğlu, evde iken hala daha korktuğunu ifade etti.

Rize’ye gelmesine rağmen hala daha ayaklarının titrediğini belirten Necat Muhaciroğlu, "Malatya’da çocuklarım vardı. Onların yanına gezmek için gittim. Gece namazımı kılacaktım, o yüzden kalkmıştım. Saat gece 04.00 sularında rüzgar gibi bir şey esti. 9 katlı bina sallanmaya başladı. Ben de salavat ve dua etmeye başladım. Kaçacak bir şansımız yok. Elbiselerimizi aldık ve dışarıya çıktık. Evi çöken oldu, evinin altında kalan oldu, dışarı çıkamayan oldu, korkudan ölen oldu. Ne edeceğimizi şaşırdık. Ondan sonra bir akrabamızın evine gittik. Aynı gün içerisinde deprem tekrardan oldu. Ben de ’Allah’ım al canımızı da kurtaralım’ dedim. Daha sonra 15 dakikada bir deprem oluyor. Buraya geldiğimizde kurtardık sallanmaktan. Uyuduğum zaman korkudan havaya zıplıyorum. Zannediyorum ki deprem oluyor. Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim. Evden çıktık, dışarıda herkes oturuyor. Ayaklarımız hala daha titriyor" ifadelerini kullandı.