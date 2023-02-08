Rizeli 80 yaşındaki Bedriye nine evinde ne varsa koliye koyup yardım toplama noktasına getirdi

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilmek üzere yola çıkıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize merkez ve ilçelerinde kaymakamlıklar, belediyeler ve çeşitli STK’lar tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. 7’den 70’e herkesin kampanyaya yardım için koştuğu kentte ihtiyaç malzemeleri ile doldurulan tırlar yola çıkıyor. Rize’de yaşayan 80 yaşındaki Bedriye Topçu da depremzedelerin haline üzülüp yardım etmek için evinde ne varsa kolileyip sırtında yardım noktasına kadar taşıdı.

Elinden ne geldiyse depremzedelere yardıma götürdüğünü söyleyen 80 yaşındaki Bedriye Topçu, "Allahım bir daha müslümanlara bir daha böyle bir afet göstermesin. Koliyi depremzedelere götürüyorum. Ben çok acıdım onlara. Elimizden bir şey gelmiyor. Ne geliyorsa Rabbimden geliyor" şeklinde konuştu.