Rizeliler derneğinin yardım tırı depremzedeler için yola çıktı

Konuyla ilgili olarak Silivri Rizeliler Derneğinden yapılan açıklamada “Silivri Rizeliler Derneği olarak Başkanımız Sinan Abdullah Azder öncülüğünde Hatay Samandağ’a göndermek üzere hazırladığımız yardım tırımızı Çok şükür yola çıkardık. Başta Öncülük eden Dernek başkanımız Sinan Abdullah Azder’e ve yönetimimize, desteğini esirgemeyen Silivri Erzurumlular Derneği ve Başkanı Salih Bayram’a, Silivri Fırıncılar odasına maddi manevi destek veren tüm dostlarımıza Silivri Rizeliler Derneği Adına Teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.