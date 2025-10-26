Robin'in zaferi: Hastalığı yendi, umudu gökyüzüne bıraktı

İstanbul Beyoğlu’nda, henüz 10 aylıkken Wilms tümörü teşhisi konulan ve tedavisi sonrası hastalığı yenen minik Robin için, Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu başta olmak üzere Robin’in ailesi ve komşularıyla beraber gökyüzüne balon bırakıldı.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde yaşayan ve 10 aylıkken Wilms tümörü teşhisi konulan minik Robin için umut ve mutluluk dolu anlar yaşandı. Ameliyatın ardından 19 haftalık kemoterapi tedavisi gören Robin, sağlığına kavuştu. Robin’in ayrıca, geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla, kemoterapi sürecinde takılan port kateteri de çıkarıldı. Bu anlamlı dönüm noktasını kutlamak isteyen ailesi ve komşuları, Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Firuzağa Mahallesi’nde bir araya geldi. Robin, hastalığı yenmenin sevincini balonları gökyüzüne bırakarak paylaştı. Balon uçurma etkinliğine katılan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, "Küçük kahramanımız Robin’e sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir ömür diliyorum" sözleriyle Robin’in sevincine ortak oldu.