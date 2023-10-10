Robot takımı dereceye girdi, ödüllerini aldı

Bilecik Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot takımı ödüllerini aldı.

Robot takımı dereceye girdi, ödüllerini aldı
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sina pırlanta
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Bilecik Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot takımı ödüllerini aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Şube Müdürü Zekai Çobandere ile birlikte Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uluslararası MEB Robot yarışmasında dereceye giren Robot takımına ödüllerini takdim etti. Robot takımı ile bir süre sohbet eden Akyol takımı gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Ardından öğretmenler ile bir araya geldi. Öğrencilerin gösterdikleri başarılarının arkasında öğretmenlerin olduğunu belirten Akyol bir süre öğretmenlerle sohbet etti. Yapılan tüm çalışmaların öğrencileri daha iyi yerlere götüreceğini belirtti.