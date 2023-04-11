Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması başladı

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, bu yıl 5’incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’na ev sahipliği yapıyor. Robotaksi’de 31 takımdan 460 genç kıyasıya mücadele edecek.

Sürücülerin herhangi bir müdahalesi olmadan otomobillerin trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan otonom sürüş teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye de bu teknolojik dönüşümü kaçırmamak amacıyla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bünyesinde Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması düzenliyor.

5’incisi gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın final etabı, 31 takımdan 460 gencin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Özgün araç ve hazır araç kategorilerinde mücadele edecek gençler, zorlu parkuru tamamlayarak ipi ilk sırada göğüslemek için var güçleriyle çalışacak.