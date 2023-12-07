Robotik Cerrahi ile kadın kanserlerine geçit yok

Kadın kanserlerinde başarı ile kullanılan Robotik Cerrahisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sema Karakaş, “Robotik ameliyatlarda kullanılan yeşil boya ve özel görüntüleme sistemi ile kanserin izi sürülüyor. Bununla küçük tümör hücresi bile yakalanabiliyor. Robotik cerrahi ile kadın kanseri ameliyatları konforlu. Robotik cerrahi ile ertesi günü taburcu olan hastalar var. Hem ameliyatta , hem ameliyat sonrası komplikasyon az. Hastaların hastanede yatış süresi kısa oluyor” dedi.

Robotik cerrahinin başarı ile kullanıldığı ameliyatlardan biri de kadın kanserleri. Rahim iç tabakası , rahim ağzı, erken evre yumurtalık kanseri ameliyatlarında robotik cerrahi kullanılıyor. Robotik teknoloji ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2,5 yıldır kadın kanserleri ameliyatları tamamen devlet güvencesinde yapılıyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Karakaş, robotik cerrahi ile en çok rahim iç zarı ameliyatı yaptıklarını belirtti.

Onkolojik ameliyatlar hakkında bilgi veren Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Karakaş, “Bakanlık ödemesinde daha çok onkolojik ameliyatlar yapılıyor. Onkolojik ameliyatlar arasında da rahim iç zarı kanseri, rahim ağzı kanseri ve vulva kanserinde kullanıyoruz. En çok endometrium yani rahim iç zarı kanseri ameliyatları yapılıyor. Önceden bu ameliyatlar açık olarak yapılıyordu, sonra teknolojinin gelişmesi ile birlikte minimal invaziv dediğimiz laparoskopi ile yapılmaya başlandı, laparoskopik sistem çok yaygın ama robot Avrupa’da bile çok az merkezde var. Türkiye’de ise hem özel hem kamu hastanelerinde aktif olarak kullanılıyor” dedi.

“Görüntülme sistemi ve yeşil floresan boya ile kanser takibi”

Robotik cerrahinin; görüntüleme sistemi ( infrared) ile birlikte ICQ denilen yeşil renk floresan boyanın kullanılmasına imkan veren teknolojisi sayesinde en küçük kanser hücresinin bile tespit edilebildiğini belirten Doç.Dr. Sema Karakaş, ”Robotun jinekolojik kanserlerde avantajı sadece değil küçük kesilerden ,estetik kaygılarla yapılan ameliyatlar değil, aynı zamanda robot için özel görüntüleme sistemi var. İnfrared sistemini (görüntüleme ) kullanarak rahim ağzından ıcq denilen ve ameliyatlarda güvenle kullanılan floresan yeşil madde veriyoruz . Bu madde tümörle bekçi lenf nodu arasındaki kanalı takip edip ediyor. Kanserin gitme ihtimali olan bekçi lenf bezesine tutunup en küçük kanser hücresini bile görmemize yardım ediyor. Patoloji uzmanlarımız tarafından yapılan ince kesitlerle özel incelemeler sayesinde buradaki küçük tümör hücresi bile yakalanabiliyor.

Robotun içinde ve bazı laporoskopik cihazların içinde infrared teknolojisi bulunuyor. Yeşil renkli floresan etkisi oluşturan boyanın rahim ağzından verilmesine ve bu boyanın gittiği kanal boyunca takip edilmesine imkan sağlıyor. Dediğimiz gibi tümörün bekçi lenf noduna gelip gelmediğini gösteriyor. Küçük tümör hücreleri gelmiş mi, metastaz olmuş mu onu anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rahim tümörlerinin yüzde 80 rahimle sınırlı olsa da yüzde 15 oranında metastaz yapma ihtimali olduğunu kaydeden Doç. Dr. Karakaş,” Rahim kanseri yüzde15 lenf nodu metastazı yapar, lenfe sıçrar. Kalan yüzde 85 kısmı için hastayı boşuna mı ameliyat ediyoruz diye bir soru işareti oluyor. Bunun için önerilen de tüm lenf nodlarını çıkarmak. Böyle olunca da hastanın bacaklarında kocaman şişmeler , lenf ödem , damar yaralanmaları ,uzun ameliyat süreleri ,hastanede yatış gibi pek çok sıkıntı oluyor. Bunun yerine tümörle lenf nodu arasındaki bağlantıyı ıcq dediğimiz yeşil boya ile işaretli lenf bezesini gördüğümüz zaman bunu patoloji uzmanları tarafından ince kesit incelettirip burada gerçekten sıçrama var mı onu anlayabiliyoruz, böylece hastayı tüm lenf bezelerini çıkartmaktan da kurtarıyoruz. Kanser ameliyatları uzun sürüyor, bir süre sonra kas yorgunluğuna bağlı el titremesi oluyor. Robotik cerrahi insana bağlı olabilecek riskleri minimalize ediyor. Ellerde titreme olmuyor, robutun kolları ile 540 derece dönebiliyor, bu özellik dikiş atarken , herhangi bir kanama olduğunda o kanamayı durdurmak büyük avantajlar sağlıyor. İki boyutlu değil üç boyutlu görüntüleme ile birlikte daha fazla çözünürlükte seçici davranarak ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Robotik cerrahi ile ertesi günü taburcu olan hastalar var”

Robotik Cerrahi ile kanser ameliyatı olan kadınlara önemli avantajlar sağladığını vurgulaya Karakaş,” Robotik cerrahi ile ertesi günü taburcu olan hastalar var. Burası merkez hastane, Türkiye’de ve dünyada az merkez yapıyor. Robotik cerrahi ile kadın kanseri ameliyatları konforlu , ertesi gün taburcu ettiğimiz hastalar var. Hem ameliyatta , hem ameliyat sonrası komplikasyon az. Hastaların hastanede yatış süresi kısa oluyor. Tamamen devlet güvencesinde , hastaların ek bir ödeme yapmalarına gerek olmuyor. Aynı zamanda daha az ağrı oluyor. Böylece maliyete baktığımızda aslında normalde açık ameliyatla hastaları 5-7 gün arası yatırırken, robotik sistemle 1-2 güne çıkarıyoruz hastaları” dedi.