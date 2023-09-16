Robotik Cerrahi Prostat Kanserinde altın standart

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatlarının Türkiye’de ve dünyada uzun zamandır yapıldığını belirterek, robotik cerrahinin artık bu ameliyatlarda "altın standart" olduğunu kaydetti.

Prostat kanserinin dünya çapında yaklaşık 1.4 milyon yeni vaka ile erkekler arasında en sık görülen ikinci kanser olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, “ Her yıl 375 bin ölümle kanserden ölümlerinin beşinci nedeni. Dünya ülkelerinin yarısından fazlasında en sık teşhis edilen kanser. En yüksek görülme oranları Kuzey ve Batı Avrupa, Karayipler, Avustralya/Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Güney Afrika. En düşük görülme oranları ise Asya ve Kuzey Afrika. Teşhise dair uygulamadaki, özellikle de PSA taramasındaki uluslararası farklılıklar, dünyadaki prostat kanseri görülme sıklığı farklılıklarının en büyük sebebi. Tanı alan hastaların yüzde 75’i 65 yaş ve üzerinde. Prostat kanseri görülme sıklığı yaş ile birlikte artıyor” dedi.

Prostat Kanseri Türkiye’de en sık görülen dördüncü kanser

Türkiye’de prostat kanserinin dördüncü en sık görülen kanser olduğunu belirten Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, ‘‘Erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Ülkemizde son verilerde prostat kanser görülme sıklığı yüz binde 42, mortalitesi yaklaşık yüzde 11” olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, ‘‘Prostat kanseri günümüzde lokal(erken) evredeyken tanı alma oranı yüksek bir kanser. PSA’nın kullanılmaya başlanması ile prostat kanserinde tanı koyma oranlarında hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra günümüzde yeni görüntüleme yöntemleri ile prostat kanseri tanısı için yol gösterici veriler elde edilebilmektedir. Günümüzde erken tanı konusunda PSA, görüntüleme yöntemleri ve yapılacak muayene ile önemli yol kat edildi. Özellikle prostata yönelik Multiparametrik MR, MR füzyon biyopsi gibi yeni tanı yöntemleri de erken evrede hastalığın tanınmasını ve tedavinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır” dedi.

Türkiye’nin Robotik Cerrahideki başarısı

Prostat kanseri ameliyatlarında robotik teknolojinin gelişimi ile fonksiyonel sonuçlarda ciddi bir iyileşme olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, ‘‘2000’li yıllarla robotik cerrahi sistemin prostat kanseri cerrahi tedavisinde özellikle kullanılmaya başlandı ve cerrahinin fonksiyonel başarısında ciddi artış sağlandı. Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatları Türkiye’de ve dünyada uzun zamandır yapılıyor. Gelişmiş ülkelerde robot yardımlı prostat kanseri ameliyatı yapılma oranı yüzde 90’ın üzerinde. Artık bu ameliyatlarda altın standart olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de çoğunluğu prostat kanseri olmak üzere şuana kadar 50 bin robotik cerrahi ameliyatı yapıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de robotik cerrahi uzun zamandır kullanılmakta. Benim yaptığım ameliyat sayısı ise bin 500’ü buldu. Prostat kanseri ameliyatlarında robotik teknolojinin gelişimi ile fonksiyonel sonuçlarda ciddi bir iyileşme oluştu. Ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri azaldı ve operasyon sırasında kan kaybı ciddi oranda azaldı. Robotik prostat ameliyatları konusunda da ülkemiz dünya ülkeleri ile benzer başarı oranlarına sahiptir. Robotik cerrahi sistemleri ülkemizde yaygınlaştıkça da robotik cerrahi ile prostat ameliyatı oranları daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

Prostat kanseri ameliyatlarında robotik cerrahinin hastalara büyük bir konfor sağladığını kaydeden Küçük, “Bu cerrahinin etkilerini ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında görmek mümkün. Cerrahi sırasında hastaların kan kaybı oranları azaldı. Cerrahi sırasında robotik teknoloji ile prostatın olduğu alanda daha iyi bir görüşe sahip oluyoruz ve en ince anatomik yapıları da değerlendirerek yüksek hareket kabiliyeti ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. Tüm bunlar fonksiyonel olarak daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı oluyor. Ayrıca operasyon süresi deneyimli ellerde çok daha kısa oluyor. Operasyon sonrasında açık cerrahiye göre hastaların ciltlerinde küçük kesiler ile prostat çıkarılabildiği için de iyileşme dönemi daha kolay geçirilebiliyor. Hastaların ameliyat sonrasında hastaneden taburculuğu 2 ya da 3 gün gibi kısa sürelerde oluyor. Ameliyat sonrası takiplerde ise robotik cerrahi ile prostat ameliyatı geçirmiş hastaların idrar tutma/boşaltma ve cinsel fonksiyonlar ile ilgili sonuçları da memnuniyet verici ve yüz güldürücü oluyor” açıklamasında bulundu.