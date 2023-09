Robotik cerrahinin önde gelen isimleri İstanbul'da buluştu

TAKİP ET

Robotik cerrahi alanında dünyanın önde gelen isimlerinin yer aldığı Robotik Cerrahi Zirvesi İstanbul’da başladı. Zirvenin Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusef Kudsi, "Cerrahide adım adım bir dijitalleşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Görsel canlandırmalar yapıp, cerrahların görmediği bir yerin ne olduğunu anlamasına yardımcı olacak yapay zeka da bulunmakta. Türkiye’nin muazzam bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum sadece cerrahiyi icra etme anlamında değil, insanları eğitme, iş birliklerinin gerçekleştirilmesi anlamında da" dedi.

Son yıllarda genel cerrahi, kadın hastalıkları, üroloji, beyin cerrahi, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, göğüs cerrahisi alanında sıklıkla kullanılan robotik cerrahi ile ameliyatlar başarı ile gerçekleştirilirken cerrahi travmanın azaltılması ve iyileşme sürelerinin hızlandırılması sağlanıyor. Bu çerçevede dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve robotik ameliyatlar konusunda uzman olan 30 konuşmacının katılımıyla Robotik Cerrahi Zirvesi İstanbul’da başladı. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen zirvede dünyada şu ana kadar bu sistemlerde 12 milyonu aşkın ameliyat gerçekleştirildiği ifade edildi. Robotik cerrahide yapay zeka uygulamaları ile cerrahların ameliyatları daha verimli, güvenli ve hassas bir şekilde gerçekleştirebildiği, sürecin insansız ilerleyeceği şeklindeki görüşün ise şu an için yanlış olduğu dile getirildi. Başkanlığını Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusef Kudsi’nin yaptığı zirvede robotik cerrahi ile çok sayıda karaciğer ve böbrek nakli yapan Kral Faisal Hastanesi, Organ Nakli Mükemmeliyet Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Dieter Broering ile gibi isimler de katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Zirvede Türkiye’nin Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu gibi bölgeler için öne çıkan bir cazibe noktası olabileceği belirtilirken, sağlık alanında önemli atılımlar yapıldığı vurgulandı.

Robotik Cerrahi Zirvesi Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusef Kudsi, Türkiye’nin sağlık alanında çok başarılı işler yaptığını yurt dışı noktalarıyla sağlanan bağlantılarla bunun daha da güçlendirilebileceğini ifade etti. Sözlerin sürdüren Doç. Dr. Kudsi "Cerrahide adım adım bir dijitalleşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Görsel canlandırmalar yapıp, cerrahların görmediği bir yerin ne olduğunu anlamasına yardımcı olacak yapay zeka da bulunmakta. Türkiye’nin muazzam bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum sadece cerrahiyi icra etme anlamında değil, insanları eğitme, iş birliklerinin gerçekleştirilmesi anlamında da" dedi.

“Amacımız Türkiye’yi robotik cerrahi konusunda merkez haline getirmek”

Türkiye’nin robotik cerrahi konusunda birçok alanda çok üst düzey çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, “Bu aslında çok önemli bir toplantı, robotik cerrahi zirvesi. Bu alanda, dalında ünlü ve tecrübeli cerrahların katıldığı bir toplantı, bize kendi yönlerinden robotik cerrahiyi anlatıyorlar. Tabi ki Türkiye’den de konuşmacılar var, robotik cerrahiyi nasıl daha ileriye götürebiliriz diye tartışmalar ve konuşmalar düzenleniyor. Amacımız Türkiye’yi robotik cerrahi konusunda bu alanın merkezi haline getirmek, bu Türkiye’de yapılan özellikle genel cerrahi alanında ilk toplantı. Türkiye’de robotik cerrahi çok iyi durumda, ürolojide, prostat cerrahisi ve böbrek tümörlerinde çok iyi yerdeyiz, dünyaca tanınan cerrahlarımız var. Yapay zeka, her alanda olduğu gibi robotik cerrahide de gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Yapay zekayı şu anda bile kullanıyoruz, birtakım damarların görüntülenmesinden tutun, tümörün lokalizasyonuna kadar robotik teknolojiyle birleştirince bunu çok kolaylıkla uygulayabiliyoruz. Bunun dışında robotik sistemde bir veri bankası oluşuyor, bizim yaptığımız her hareket kaydediliyor. Yapay zekada bu işi en iyi yapabilecek bir veri bankası oluşuyor. İleride bunu genç cerrahlara çok daha kolay öğretebiliyoruz. Çok yakın zamanda 2-3 sene veya 5 sene içinde yaygınlaşacaktır ve artık biz hastalara çok daha az zarar vererek kanser ameliyatlarını yapabileceğiz. Daha az zarar vermek şu demek; daha minimal bir şekilde cerrahilerini gerçekleştireceğiz, tümörün tekrarlamasını da bu sayede azaltacağız” şeklinde konuştu.

“Dünyada ne yapılabiliyorsa Türkiye’de aynı ameliyatlar yapılabiliyor"

Türkiye’nin bölgede önemli bir merkez olarak öne çıktığını aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Balık: “Robotik cerrahi üzerine uzmanlaşmış meslektaşlarımızı bir araya getirdiğimiz bir toplantı oldu. Robot platformunun çalıştığı her konuda ameliyatlar özellikle sindirim sistemi cerrahisi üzerine geniş ameliyatlar yapılabilmekte. Kadın doğum hastalıklarında, jinekolojik kanserlerin ameliyatları yapılabilmekte. Aklınıza gelebilecek tüm ameliyatlar robotik platformda yapılabilmekte. Dünyada ne yapılabiliyorsa Türkiye’de aynı ameliyatlar yapılabiliyor. Kesinlikle onlardan aşağı değiliz hatta bazı yerlerde, konularda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bizim tek sorunumuz; platformun maliyetinin yüksek olması, sınırlı sayıda platformun Türkiye’de olması nedeniyle maalesef ki daha az hastaya hizmet verebiliyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle hem ulaşım açısından kolay bir noktadayız, ikincisi iyi hekimlerimiz var. Maliyet açısından baktığınızda hastalar, kur farkı nedeniyle bu hizmeti Avrupa’dan daha ekonomik bir fiyatla elde edebiliyorlar. Türkiye bu konuda bir cazibe merkezi olmakta ve olmaya devam edecektir. Esasında tüm aletlerin içerisinde biraz yapay zeka elementleri var. Bir yapay zeka modülü var ama korkulan gibi her şey kendi kendine olacak diye bir şey yok, öyle bir teknoloji henüz gelişmedi. Bütün bir işi yapay zeka ve robot yapacak insan bunun dışında kalacak algısı şu an için çok erken. Robotik cerrahinin başında da aynı endişeler vardı bu işi robot kendi başına yapıyor algısı vardı, hayır. Türkiye’de şu anda kullanılan platformlarda da yapay zeka modülleri var, zaten kullanılıyor. Hastaların güvenliğini arttırmak için yapay zekadan çok fazla faydalanıyoruz ve faydalanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kolon, rektum, mide, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve karın fıtığı ameliyatları başta olmak üzere, organ nakilleri olmak üzere birçok konunun ele alındığı zirve yarın sona erecek.