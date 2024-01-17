Rock efsanesi Scorpions 8 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, İstanbul’da 2 gün üst üste konser verecek.

Rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri olarak değerlendirilen Scorpions, istanbul’da 2 gün üst üste konser verecek. 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek konserinin biletleri çok kısa sürede biten grup, hayranlarının isteği üzerine konser programına ikinci günü ekledi. İstanbullulara muhteşem müzik ziyafeti çekecek Scorpions konserinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. 8 sene aradan sonra İstanbul’da rock ateşini yükseltecek Scorpions, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak 2016 yılında Türkiye’de konser veren rock müzik dünyasının ölümsüz grubu Scorpions, 2024 yılının en büyük müzik konserlerinden birini gerçekleştirmek üzere, efsane albümleri ’Love at First Sting’in 40. yılı şerefine gerçekleşen turne kapsamında 23 ve 25 Mayısta KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.