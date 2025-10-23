Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov, hayatında ilk defa çömlek tezgahına geçerek bardak yaptı

Bulgaristan Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov çeşitli ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk defa çömlek tezgahını geçerek çömlek yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın konuğu olarak Bilecik’e gelen Bulgaristan Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyet, Bilecik’teki ikinci gün programı kapsamında Pazaryeri’ni gezdi. Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde konuklarına Bilecik’in ilçeleri ve köylerindeki tarihi, kültürel zenginlikleri anlattı. Pazaryeri ilçesi Kınık köyündeki çömlekçi atölyelerini ziyaret eden konuklar, fabrika ziyaretleri ardından Osmaneli ilçesindeki fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Mihaylov tezgahta çömlek yaptı

Bilecik’in tanıtım ve turizmine katkı sağlayan program kapsamında Kınık köyündeki çömlekçi atölyelerini gezen Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov burada tezgaha geçerek çömlek yaptı. Renkli ve güzel karelerin yakalandığı programda Bilecik’in doğal güzellikleri de anlatılırken, konuklar gezdikleri yerlerden hatıra fotoğrafları çektirdi.

"İlimiz ve ilçelerimizdeki güzellikleri tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı burada yaptığı değerlendirmede, ‘İlimiz ve ilçelerimizdeki güzellikleri tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Rodop Belediye Başkanımız bizleri ağırlamıştı. Dün de biz başkanlarımız ve beraberindeki değerli heyeti ilimizde ağırladık. İki günlük ziyaret kapsamında bugün de Pazaryeri ilçemize bağlı Kınık köyündeyiz. Burada çömlekçi ustamız bizleri ağırlayarak, çok değerli bir kültürümüz olan çömlekçiliği başından sonuna kadar anlattı. Bu türden değerleri unutmamamız ve yaşatmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Umarım ilimiz ve ülkemizde bu tür güzellikleri yaşatmaya devam ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Konuk Başkan Pavel Mihaylov da Bilecik ve ilçelerindeki gezilerden duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve emeği geçenlere teşekkür etti.