Rögar kapaklarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi, ilçe merkezindeki rögar kapaklarında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi’nin halk sağlığına yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, haşerelerin oluşmasını önceden engelleyebilmek amacıyla haşere üremesine çok müsait olan rögar kapaklarının ilaçlamasını da düzenli olarak sürdürüyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Yetkililerden halkın sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.