Roger Federer kortlara veda ediyor

Ünlü tenisçi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup sonrası kariyerine veda edeceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi, Roger Federer 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Laver Cup sonrası tenis kariyerine veda edeceğini açıkladı. ‘Ekselansları’ lakabıyla bilinen Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile beraber aktif en iyi 3 isimden biriydi. Federer’in 8 Wimbledon, 6 Avustralyalı Açık, 5 Amerika Açık ve 1 Roland Garros şampiyonluğu bulunuyor. 42 yaşındaki tenisçi, dizinden yasadığı sakatlık sebebiyle de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılamamıştı.