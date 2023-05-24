Rojhat Sağlam: 'İlk kez A Takım'da oynadığım için çok mutluyum'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un genç futbolcusu Rojhat Sağlam, son haftada oynadıkları Erzurumspor FK maçında ilk kez görev aldı. Rojhat, "İlk kez A Takım’da oynadığım için çok mutluyum. Gelecek sezon daha fazla süre almak için çalışmalarımı yoğun şekilde sürdüreceğim" dedi.

Boluspor’un genç futbolcusu Rojhat Sağlam, Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Erzurumspor FK ile İstanbul’da oynadıkları maçta ilk kez A Takım’da forma giyidi. Müsabakanın 77. dakikasında Kerem Ersin’in yerine oyuna giren Rojhat, oynadığı dakikalarda sergilediği performansla yıldız adayı olduğunu gösterdi.

Maçın ardından Boluspor yöneticileri, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu performansından dolayı tebrik etti.

İlk kez forma giydiği için mutlu olduğunu ifade eden Rojhat Sağlam, gelecek sezon daha fazla süre almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.