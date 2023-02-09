Roka'dan deprem bölgesine gıda yardımı

Van’ın önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye gıda yardımında bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler Türkiye’yi derinden yaralarken; yurdun dört bir yanından harekete geçen belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları tarafından da afet bölgesine yardımlar gönderiliyor.

Deprem bölgesine gıda yardımında bulunan Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan büyük bir afet yaşandık. Van’da bu acıyı yaşayan memleketin çocukları olarak bizde gücümüz yettiğince bu acıyı paylaşmak adına gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu noktada duyarlılığını görüyoruz. Allah herkesten razı olsun. Rabbim bu afetleri def etsin. Ülkemize çok geçmiş olsun. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.