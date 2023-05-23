Roketsan, LIMA ile Asya-Pasifik'te atılıma geçiyor

Roketsan, dünyada savunma, denizcilik ve havacılık sektörünün buluşma noktası LIMA’da 10 ürünü ile katılım sağlayacak.

Küresel ticaretin en önemli bölgelerinden biri olan Asya-Pasifik’te iş birliklerini artırmayı hedefleyen Roketsan, Malezya ev sahipliğinde düzenlenen LIMA’ya (Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition) katılarak atılıma geçiyor.

Roketsan, Malezya’nın Langkawi adasında 23-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen LIMA fuarı ile Asya-Pasifik bölgesindeki pazarlama faaliyetlerini artırarak ve yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Türk savunma sanayisi için önem taşıyan fuara, Türkiye de “Milli Katılım” göstererek bölgedeki mevcudiyetini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Roketsan bu yıl 16’ncısı düzenlenen LIMA’ya dünyadaki muadillerine göre fiyat performans açısından öne çıkan ve tüm dünyada tercih edilir hale gelen ürünleri ve tecrübeli kadrosuyla katılıyor.

Roketsan, tüm dünyadaki ve özellikle de bölgedeki savunma, denizcilik ve havacılık sektörünün buluşma noktası olan LIMA’ya 10 ürünü ile katılım sağlıyor.

Bu ürünler, SİHA’larla birlikte başarısını dünyaya kanıtlayan Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-L, MAM-C ve MAM-T, hava, kara ve deniz platformlarından atılabilen seyir füzesi ÇAKIR, deniz kuvvetlerinin vurucu gücü olan ATMACA Gemisavar Füzesi, genel maksat bombalarını akıllı hale getiren TEBER Güdüm Kiti, yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip TRG-230 ve TRG-300 Füzeleri, BORA Silah Sistemi (maket) ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi - KMC (maket) olarak sıralanıyor.