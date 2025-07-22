Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde Türkiye’nin öncü firması ve dünya çapında bayrak taşıyıcısı Roketsan, 6 yeni sistemini ilk kez IDEF 2025’te sergiledi.

Roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde Türkiye’nin öncü firması ve dünya çapında bayrak taşıyıcısı olan Roketsan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025’te son teknolojiye sahip 60’ın üzerinde savunma sistemiyle yerini aldı. Roketsan, IDEF’te yeni savunma sistemlerinin de lansmanını yaptı. Lansmana Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. Roketsan, IDEF’e ilk kez sergilediği sistemlerin de arasında bulunduğu 60’ın üzerinde savunma sistemiyle katılarak adeta gövde gösterisi yaptı.

"Tam bağımsız Türkiye için araştırmayı, geliştirmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yaptığı açıklamada, "Bugün sizlerle paylaşacağımız ürünler aslında Roketsan’ın hem de ülkemizin savunma sanayiinin gelmiş olduğunu göstermesi nedeniyle çok önemli. Hem bizim silahlı kuvvetlerimize hem dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine çok ciddi caydırıcı gücü olan ürünleri bugün sizlerle beraber tanıtacağız. Bunlardan ilki hava hava füzemiz GÖKBORA. Görüş ötesi bir füze. Bu füze özellikle KAAN platformumuzun ve KIZILELMA platformumuzun iç istasyonunundan fırlatılacak. Görüş ötesi özellikleriyle 100 binin üzerindeki hedefi tespit edip imha etme yeteneğine sahip olacak. Eren mühimmatımız özellikle hava hedeflerine ve yer hedeflerine angaje olabilen çoklu özelliklere sahip" dedi.

Roketsan’ın fuarda lansmanını gerçekleştirdiği ürünler büyük beğeni topladı.

Roketsan 6 yeni sistemini ilk kez IDEF 2025’te sergiliyor

AKATA Kapsüllü ATMACA: Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi’nin denizaltından atılacak versiyonu olan AKATA Kapsüllü ATMACA ile Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini kazanacak. Üstün teknoloji ile donatılan AKATA, 250 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı ile mavi vatanın savunmasına güç katacak.

Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze: GÖKBORA ise insanlı ve insansız savaş uçağı platformanlarında düşman hedeflere karşı bitirici bir rol alacak. GÖKBORA üstün güdüm yeteneği ve 100 deniz milini aşan menzili ile havadan gelecek her türlü tehdide cevap verebilecek yetenekte bir sistem olarak hava kuvvetlerinin en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.

TAYFUN BLOK-4 Hipersonik Füze: Türkiye’nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN Füzesi’nin BLOK-4 Hipersonik versiyonu da IDEF’25’te ilk kez sergilendi. TAYFUN BLOK-4 ile uzun menzillere ulaşılarak Türk savunma sanayisinde bir rekora daha imza atılıyor. 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak TAYFUN’un bu yeni versiyonu, çok maksatlı harp başlığı ile hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler gibi birçok stratejik hedefi kilometrelerce öteden yok edebilecek.

EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat: SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlı/zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek EREN, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

300 ER: Jet ve SİHA platformlarına entegre edilerek bırakma irtifa ve hızına göre 500 km’nin üzerinde menzili ile stratejik hedefleri, atıcı platformun düşman hava savunma unsurlarının tehdit alanına girmeden, kısa sürede etki altına alabilen, havadan atılan balistik bir füze sistemidir. 300 ER, hedef tiplerine göre çeşitlendirilebilir güdüm yöntemlerine ve harp başlıklarına sahip olacaktır. Katı yakıtlı itki sistemi sayesinde hedefleri kısa zamanda, yüksek süratle ve yüksek hassasiyetle etki altına alabilecektir.

ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı: ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Aracı’nın ilk fırlatma testini 2027’de gerçekleştirmeyi planlayan Roketsan, 1.500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700+ kilometre irtifadaki güneş eşzamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere geliştirdiği ŞİMŞEK-2 Uydu Fırlatma Aracı ile de Türkiye’yi uzay liginde daha da yükseklere taşımayı hedefliyor.