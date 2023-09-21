Roketsan, yıl bitmeden uzaya tekrar atış yapacak

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "İnşallah bu yılın sonuna doğru uzaya tekrar yeni bir atış yapmayı planlıyoruz. Sonda ile olacak" dedi.

Roketsan tarafından Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde Stratejik İş Ortaklığı Zirvesi düzenlendi. Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin soruları cevaplayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Roketsan’ın hem ihracat odaklı hem de yeni ürünlerle büyümesini devam ettirdiğini dile getirdi.

Gayelerinin ekosistemle birlikte büyüyen ve gelişen bir savunma sektörünü hayata geçirmek olduğunu söyleyen İkinci, "Bizler büyürken organik olarak kendi içimizdeki kurumsallıkla büyümemizin yanı sıra, beraber hareket ettiğimiz, ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz iş ortaklarının da hem kurumsallık hem de performans açısından büyümelerini sağlamakla görevliyiz. Bunu sağlayarak küresel rekabeti artırmaya çalışıyoruz" dedi.

İkinci, Roketsan’ın ihracat odaklı büyümeye devam edeceğini belirterek, "Şu anda ülkemizi ihracat anlamında en başarılı bir şekilde temsil eden firmalardan bir tanesi. İhracat hedeflerimizi aslında bizim stratejik planımızda olan hedeflerden çok daha önce gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da hızımızın çok da iyi olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

"İhracatımızı 1 milyar dolara çıkartma konusunda hedeflerimiz var"

Dünyanın en büyük 80’inci savunma şirketi olduklarını hatırlatan İkinci, Roketsan’ın hedeflerine ilişkin şunları aktardı:

"Bunu hızlı bir şekilde 50’nci sıranın altına indirmek, ilk 50’de yer almak istiyoruz. Aynı zamanda ihracatımızı ilk etapta hemen 500 milyon dolara, sonrasında da 1 milyar dolara çıkartma konusunda hedeflerimiz var. 2024 hedefimiz 500 milyon doları geçmek. Bu sene de buna yaklaştık aslında. Şu anda 30’un üzerinde ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Ama dünyanın en batısından en doğusuna kadar birçok ülke şu anda bizim müşteri portföyümüzün içerisinde yer alıyor. Ama bu bizim için yeterli değil. Biz özellikle yeni pazarlarda Roketsan’ın ürünlerinin çok daha ciddi bir potansiyeli harekete geçireceğini planlıyoruz ve bu konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Roketsan uzaya tekrar yeni bir atış yapmayı planlıyor

İkinci, Türkiye’nin yerli ve milli sonda roketindeki fırlatma hedefinin 300 kilometre uzaya ulaşmak olduğunu kaydederek, "Roketsan’ın ödevlerinden, görevlerinden bir tanesi; ülkemizin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak teknolojileri geliştirme. İnşallah bu yıl içerisinde, bu yıl sonu bitmeden uzaya tekrar yeni bir atış yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu yılın sonuna doğru bu atışı gerçekleştireceğiz. Sonda ile olacak" ifadelerini kullandı.