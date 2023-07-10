Rölyef sergisi büyük ilgi gördü

Sanat Akademisi rölyef kursu öğrencileri tarafından hazırlanan rölyef sergisi büyük ilgi gördü.

Rölyef sergisi büyük ilgi gördü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sanat Akademisi rölyef kursu öğrencileri tarafından hazırlanan rölyef sergisi büyük ilgi gördü.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde hazırlanan rölyef sergisini Bilecik Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ziyaret etti. Sanat Akademisi rölyef kursu öğrencileri tarafından hazırlanan sergiye hayran kaldığını anlatan Subaşı, "Kurs öğrencilerine, emekleri ve güzel eserleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni dönem kayıtları için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz" dedi.