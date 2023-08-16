Roma, Paredes ve Renato Sanches'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Paris Saint Germain’den (PSG) Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ve Portekizli oyuncu Renato Sanches’i kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyan temsilcisi Roma, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transferlere devam ediyor. Roma temsilcisi, Paris Saint Germain’den Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ve Portekizli Renato Sanches’i renklerine bağladı. Paredes ile 2 yıllık mukavele imzalanırken, Sanches’in ise 1 yıllık kiralık olarak takıma katıldığı bildirildi.

Leandro Paredes, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Juventus’ta 35 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Sanches ise geride kalan sezonda PSG ile toplamda 27 müsabakada oynadı ve 2 gollük katkı verdi.