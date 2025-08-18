Roma ve Bizans dönemine ait heykeller ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde KOM ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 heykel ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar ilinden İnegöl’e tarihi eser getirileceği istihbaratını alan Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler İnegöl’de yakalandı.

Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 2 heykel ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.H.S. tutuklandı.

Ele geçirilen eserlerin incelenmek üzere Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.