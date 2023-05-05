Roma Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Karadeniz Tahıl Girişimi' paneli düzenlendi

İtalya’da Türkiye ile Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçilikleri ve Roma Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle “Ekmek ve Barış: Karadeniz Tahıl Girişimi ve Diplomatik Çözüm İçin Arabuluculuk Çabaları” başlıklı bir panel düzenlendi.

Roma Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliği yaptığı panele Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash, Roma Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Zafer Kıyıcı ile yaklaşık 40 ülkenin diplomatik temsilcisi iştirak etti.

“Barış umutları hakkında da konuşmamız gerekiyor”

Büyükelçi Ulutaş, panelin Karadeniz tahıl koridorunun uzatılmasına ilişkin görüşmelerin yapılacağı önemli bir zamana denk geldiğinin altını çizerek, “Yaşanan savaşa dair konuşmanın yanı sıra barış umutları hakkında da konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ekmek olmadan huzurun olmaz”

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Başpiskopos Gallagher ise, Ukrayna’nın dünya çapında önemli bir tahıl ihracatçısı olduğuna ve savaşın bu ihracatı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Panelin başlığını çok anlamlı buldum. ‘Ekmek ve barış’ mefhumlarının arasındaki ilişkiyi yansıtmak açısından çok önemli. Ekmek olmadan huzurun olmayacağının kabul edilmesi açısından önemli. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin iradesiyle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması imzalandı. Bu girişimin takdir edilmesinin yanı sıra korunması da gerekiyor” diye konuştu.

Ukrayna Büyükelçisi Yurash, geçen yıl Rusya’nın saldırısıyla başlayan savaşla Ukrayna’nın önemli bir tahıl ihracatçısı konumundayken tahıl ihracatının durduğunu belirtti.

Panelin devamında Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezinden Dr. Can Kasapoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının siyasi ve askeri yönlerini ele aldı. Panelin ardından davetlilere Türk musikisi eşliğinde zengin Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.