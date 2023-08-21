Roman çiftler klasik araçlarla İzmit sokaklarında düğün konvoyu coşkusu yaşadı

Kocaeli’de Roman çiftler için düzenlenen toplu nikah töreni öncesinde düğün konvoyu renkli anlara sahne oldu. Klasik araçlarla şehir turu atan Roman çiftler, izmit’in sokaklarına renk kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreni ile 41 Roman çift dünya evine girdi. Gelin ve damatlar hayatlarının en güzel gününe hazırlanırken yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesi, önce çiftleri kuaföre götürdü. Kuaförden sonra düğün yemeğine götürülen gelin ve damatlar, aileleriyle birlikte yemek yedikten sonra klasik araçlarla şehir turu attı. Kornaların eşlik ettiği şarkılarla şehir turu atan çiftlerin düğün konvoyu kente neşe kattı. Yol kenarındaki vatandaşlar da Roman gençlerin mutlu gününü kutladı. Konvoy, 41 Roman çiftin toplu nikâhının kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi’nde son buldu. Seka Park Uçurtma Tepesi önüne danslar ve şarkılarla gelen gelin ve damatlar daha sonra nikah masasına oturdu. Toplu nikah töreni, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın da hayır duaları ve mutluluk dilekleriyle çiftlerin nikahını kıydı. Nikahları kıyılan çiftlere mutluluk dileyen Başkan Büyükakın, “Allah aranızdaki muhabbeti daim etsin. Hz. Adem ve Hz. Havva gibi, Peygamber efendimiz ve Hazreti Hatice Annemiz gibi, Hz. Ali ve Hz. Fatma gibi bir evliliğiniz olsun. Elleriniz bu dünyada da, ahirette de ayrılmasın. Devletine, milletine, bayrağına bağlı evlatlarınız” olsun dedi.

Nikah akitlerinin tamamlanmasıyla 41 çift ile birlikte toplu fotoğraf çektirildi ve hediyeleri verildi. Başkan Büyükakaın’a her an yanlarında olduğunu ifade eden gelin ve damatlar, “Siz hep bizim yanımızda oldunuz. Bugün de nikahımızı kıydınız, bu güzel günü yaşamamıza vesile oldunuz. Bize babalık yaptınız. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler Tahir Baba” ifadelerini kullandılar.

Roman Toplu Nikah Töreni akşam gerçekleştirilen konserle taçlandı. DJ Yılmaz, Serkan Nişancı ve Ceylan Koynat en güzel şarkılarını dünya evine giren Roman çiftler için seslendirdi. Seka Park Uçurtma Tepesi önünde gerçekleşen konsere yeni evli çiftler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde vatandaşlar ve yeni evli çiftler gönüllerince eğlendi.