Kırklareli’de Roman Eylem Planı Toplantısı yapıldı.

Roman Vatandaşlarımıza yönelik strateji belgesi ve eylem planı kapsamında, "Kırklareli Roman Eylem Planı Toplantısı" Vali Birol Ekici’nin başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Kırklareli Roman Eylem Planı Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Vali Ekici, "Bilindiği üzere 21 Ocak 2023 tarihinde İstanbul ilimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde düzenlenen ‘Roman Buluşması’ etkinliğinde Roman vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması ve sosyo-ekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin faaliyetlerin koordine edilmesi için Roman Koordinasyon Merkezi kurulacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu kapsamda yürürlüğe giren yönerge ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi Roman vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişiminin takip ve koordine edildiği bir yapı olarak hayata geçti. İlimizde de Roman Koordinasyon Merkezi Yönergesi’nin taşra hizmetleri başlığı hükümlerine göre Kırklareli Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğümüz bünyesinde Roman Koordinasyon Bürosu kuruldu. Roman Koordinasyon Bürosu iş ve işlemleri Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmek üzere Valiliğimiz Hizmet Binası A Blok C Kapısı girişinde bulunan 5 No’lu odada hizmete girmiştir. İlimizde her yıl Ramazan ayında başkanlığımda, ilçelerimizde de kaymakamlarımız ile birlikte katılımımızla iftar programlarının yanı sıra 8 Nisan Romanlar Günü gibi önemli ve özel günlerde Roman vatandaşlarımız ile etkinliklerle bir arada oluyoruz. Ayrıca yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleri ile Roman Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini alarak, el birliği ile yaptığımız çalışmalarla büyük çoğunluğunu çözüme kavuşturduk" dedi.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar roman vatandaşlara yönelik yürütülen hizmet ve çalışmalar ile ilgili sunumlarını gerçekleştirildi.

Daha sonra Ekici Roman STK temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Toplantıya; Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Kırklareli İl İlçe Roman STK ve dernek başkanlarının katıldı.