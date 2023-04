Roman vatandaşlar Ümraniye'de iftar yemeğinde buluştu

Ümraniye Belediyesi Roman vatandaşların katıldığı bir iftar organizasyonu düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Ümraniye Belediyesi Roman vatandaşların bir araya geldiği bir iftar etkinliği düzenledi. Ümraniye Nikah Sarayı’nda gerçekleşen ve yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekerek günü ölümsüzleştirdiler. Programa katılan Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım birer konuşma yaptılar.

Selamlama konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ”Sizleri seviyoruz. Sizler bu toplumun çilekeş insanlarısınız. Çocuklarınızı bir taraftan eğitimle, bir taraftan ihtiyaçlarını gidermek için çalışarak güzel işler yapıyorsunuz. Dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız Roman kardeşlerimizle birlikte iftardaydı. Kendisi her sene Romanlarla bir araya gelir. Çünkü kendilerinin kapı komşusuydu. Beraber büyüdü. Onun için Romanlarla Sayın Cumhurbaşkanımız et tırnak gibidir. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz, biz her zaman yanınızdayız. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde bayrama erişeceğiz. Tabi bir deprem geçirdik, büyük yıkıntılarımız oldu. Canlarımız gitti. Onlara da Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Her zaman sizin hizmetinizde bir İsmet Yıldırım başkanınız var” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın "Gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah böyle neşeyle birlik ve beraberlik içinde geçer. Allah nice Roman günlerini sağlık sıhhat içinde kutlamayı nasip etsin. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız sizler için istihdamdan birçok alana neler yapılabileceği üzerine çalışıyor. Farklı projeler gerçekleştirmeye gayret gösteriyor. Biz de Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum.” dedi.