Romanlar günü Ağva'da coşkuyla kutlandı

Her yıl dünyada kutlanan 8 Nisan Romanlar günü, bu yıl Şile Ağva’da Kobra Murat ve Roman vatandaşların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

İngiltere’de düzenlenen ilk Dünya Roman Kongresi’nde alınan kararlarla her yıl 8 Nisan’ da düzenli olarak kutlanan Dünya Romanlar günü Şile Ağva’da coşkuyla kutlandı. Şile Belediyesi tarafından organize edilen Romanlar gecesi DJ Yılmaz’ın performansıyla başladı. Ardından müzisyen Kobra Murat sahneye çıkarak en sevilen şarkılarını Roman vatandaşlar için seslendirdi. Coşkuyla kutlanan Romanlar gecesine Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın yanı sıra, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyon Başkanı CHP İstanbul il Başkan Yardımcısı Sinan Karaca, CHP il Başkanı Yardımcısı Pınar Güngören ve CHP Şile İlçe Başkanı Aras Arslan ile tüm Ağva halkı katıldı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve katılımcılar sahnede hep birlikte birlik ve beraberlik mesajı verirken, Başkan Kabadayı müzisyen Kobra Murat’a çiçek takdim etti.

Romanlar gecesinde konuşan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Biz geçen Ağva’da bir program yaptık. Seçim zaferini kutlama programı. Orada söz verdik. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü için. Bu konserlerin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra Şile ve Ağva’da çok güzel etkinlikler yapacağız. Bu dönem bizim geldiğimizin farkını, bırakın Şile’yi, Ağva’yı, İstanbul’u, bütün Türkiye fark edecek. ‘Şile’de bir şeyler oluyor’ diyecekler” ifadelerini kullandı.