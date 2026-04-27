Romanlardan Kakava çağrısı: Şehir 9/8'lik ritimlerle şenlendi

Edirne’de her yıl büyük coşkuyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde Roman vatandaşlar, 9/8’lik ritimler eşliğinde kentte davet turu düzenleyerek vatandaşları şenliğe çağırdı.

Yöresel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, davul ve klarnet eşliğinde kent merkezinde oyunlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle Saraçlar Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Davet turu sırasında bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken, esnaf ve vatandaşlar da Roman müzisyenlere bahşiş vererek geleneğe destek oldu.

Roman vatandaşlardan Nalan Örs, Kakava şenliklerine tüm Edirnelileri davet ederek, "Biz vallahi bu Edirne şenliklerinden çok mutluyuz. Çıkın çıkın hepiniz gelin. Hepiniz davetlisiniz" dedi.

Bahşiş veren vatandaşlardan Metin Barmanbay ise bunun bir gelenek olduğunu belirterek, "O insanlar Kakava zamanında hem yaşamlarını sürdürüyorlar hem de şehri renklendiriyorlar. Biz de üzerimize düşeni yaptık, bahşişlerimizi verdik. Onlarla eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında ilk gün Sarayiçi’nde geleneksel Kakava ateşi yakılacak. Şenliğin ikinci gününde ise Tunca Nehri kıyısında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte baharın gelişini simgeleyen ritüeller gerçekleştirilecek.

Edirne, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.