Romanya'dan Edirne'deki lavanta bahçesini ziyaret etmeye geldiler

Romanya’nın Köstence şehrinden ailesi ile sosyal medyadan resim ve videolarını gördüğü Edirne’yi ziyarete gelen aile lavanta bahçesini de ziyaret etti.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’ndeki Lozan Caddesi üzerinde bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen lavanta Bahçesi Kurban Bayramı’nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mor renge bürünen lavanta tarlalarına kurulan dekorlarla fotoğraf çektiren ziyaretçiler, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Lavanta bahçesi her yıl büründüğü muhteşem mor rengi ile bu yıl da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Özellikle amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için de doğal bir stüdyo platformu haline gelen Lavanta Bahçesi gelin, damat, nişanlı çiftler ve hamile anne adaylarının da her yıl uğrak yeri oluyor. Lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tıbbi-aromatik bitki yağları, bitki çayları, hediyelik ürünler gibi özel ürünlerin yanında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı yakalayan ziyaretçiler sosyal medya paylaşımlarıyla da Edirne Karaağaç Mahallesi’nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Romanya’dan Edirne’ye ziyarete geldiğini ve lavanta tarlasını çok beğendiğini belirten Gülnar Reşit, “Burası çok güzel bir yer gerçekten cennet gibi, doğa ile iç içe bir yer çok beğendim” dedi.

Köstence’den her yıl Edirne’yi ziyarete geldiğini söyleyen Remzi Tahir, “Bu yıl burasının sürekli fotoğraf paylaşımını gördüm. Navigasyon yardımı ile burasını bulabildik. Güzel bir yer bizde de var ama burasını da merak edip geldik” diye konuştu.

Diğer ziyaretçiler de eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekileceklerini belirtti.