Romatizma hastaları için eğitim polikliniği

Balıkesir Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Şahin Tıp Fakültesinde Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde romatizma hastalarına yönelik eğitim polikliniği açıldığını açıkladı.

Romatizma hastaları için yeni umut. Balıkesir Tıp fakültesi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde Eğitim Polikliniği açıldı. Romatizma, halk arasında "kireçlenme", "iltihaplı romatizma" veya "kas romatizması" olarak bilinen çok sayıda hastalık. Ancak bu hastalıklar yalnızca ilaçla değil, doğru egzersiz, doğru beslenme ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla da kontrol altına alınabiliyor.

Prof. Dr. Nilay Şahin tarafından kurulan Romatizma Hastaları Eğitim Polikliniği, romatizma hastalarına yeni bir yaklaşım sunacak.

Yeni kurulan romatizma hastalarına yönelik eğitim polikliniğinde hastalara sadece muayene yapılmayacak, aynı zamanda hastalığını anlaması, vücudunu tanıması ve kendi tedavisine aktif olarak katılması sağlanacak.

Prof. Dr. Şahin; " Romatizma hastalarına kendi bedenlerini tanıtacağız"

Romatizma hastalarına yönelik eğitim polikliniğinin kurulmasının nedenleri ve amaçları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nilay Şahin eğitim poliklinik de ki amaç, "Her hastayı "bilinçli, güçlü ve ağrısız bir yaşama" taşımak. İlaç kullanımını azaltmak ve daha kaliteli bir hayat sağlamak olduğunu açıklayarak,

Polikliniğin amaçlarını şu şekilde sıraladı; Hastalığınızın ne olduğu, nasıl ilerlediği ve nasıl kontrol altına alınabileceği anlaşılır bir dille anlatılması.

Doğru egzersiz eğitimi: Her hastalığa özel olarak planlanan bel, diz, omuz ve el eklemleri egzersizleri video ve broşür desteğiyle öğretilmesi.

Beslenme danışmanlığı: Romatizmal hastalıklarda iltihabı azaltan, bağışıklığı destekleyen glutensiz ve dengeli beslenme önerileri sunulur.

Osteoporoz (kemik erimesi) farkındalığı: Kemik yoğunluğunu korumak ve düşme riskini azaltmak için bireysel eğitim ve egzersiz programları uygulanması.

Kireçlenme (osteoartrit) eğitimi: Günlük yaşamda eklemlerin nasıl korunacağı, doğru duruş ve hareket alışkanlıkları öğretilmesi.

Doğru duruş, doğru yaşam: Kas-iskelet sistemi sağlığını korumaya yönelik kişiye özel öneriler ve evde uygulanabilir mini egzersiz planları verilmesi eğitimleri verilecek.

Prof. Dr. Nilay Şahin hastalarına verdiği son mesajda, "Romatizma tedavisinde ilaç kadar önemli bir unsur da hastanın kendi bedenini tanımasıdır. Biz burada, hastalarımıza yalnızca tedavi değil; bilgi, hareket ve güven kazandırıyoruz" dedi.