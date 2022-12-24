Römorku ikinci kez dükkanın önünden çalındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi sitesinde egzoz ustalığı yapan Ali Şükrü Başkaya’nın aracının arkasına taktığı römorku, dükkanının önünden ikinci kez çalındı. Tadilattaki evine eşya taşımada kullandığı römorku çalınınca işleri yarım kalan Başkaya, “Yaklaşık 2 ay önce çalınmıştı römorkum ve sosyal medyada paylaştım, bulundu. Geçtiğimiz günlerde dükkanımın önünden akşam saatlerinde yine çalındı” dedi.

Hırsızlık, 15 Aralık Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Uzun zamandır egzoz ustalığı yapan Ali Şükrü Başkaya, römorkunu dükkanının önüne bıraktı. Akşam saatlerinde dükkanın önüne bisikletiyle gelen bir şüpheli yaklaşık 15 dakika uğraşın ardından römorku alarak kayıplara karıştı. Sabah işe gelen Başkaya, römorkun yerinde olmadığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Römorkunun çalındığını fark eden Ali Şükrü Başkaya ikinci kez aynı mağduriyeti yaşadı.

“Elim, ayağımdı ikinci kez çalındı”

Başından geçen hırsızlığı anlatan Ali Şükrü Başkaya, “Yaklaşık 2 ay önce çalınmıştı römorkum ve sosyal medyada paylaştım, bulundu. Geçtiğimiz günlerde dükkanımın önünden akşam saatlerinde yine çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyor hırsızlık zaten. Bisiklet ile geliyor, bisikletini dükkanın önündeki cipin arkasına koyuyor ve yaklaşık 15 dakika uğraşıyor herhalde o ara zincir ve kilidi kopartıyor, bisikletini römorkun üzerine koyarak buradan ayrılıyor. Römorku ben iş amaçlı kullanıyordum. Evde bir tadilat işlemi vardı, nakliyeler çok pahalı onunla kendi eşyalarımızı götürüp getiriyorduk. Şuan evimin tadilatı devam ediyor, malzeme lazım oluyor ama römork olmadığı için götüremiyorum. Benim elim, ayağımdı. İkinci kez çalındı. Değeri ise ortalama 12 ila 20 bin TL arasında römorkun. Römorkum inşallah kısa süre içerisinde bulunur ve mağduriyetim giderilir” dedi.