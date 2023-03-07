Rona Yırcalı GİF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Balıkesirli işadamı Rona Yırcalı, Rahmi Koç’un Kurucu ve Şeref Başkanı; Zeynep Bodur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu platformda Global İlişkiler Forumu (GİF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yırcalı, Global İlişkiler Forumu (GİF)’in yapılan yönetim kuruluna üye olarak seçildi. GİF, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil eden ve saygınlık kazanan, siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, silahlı kuvvetler mensubu, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş adamı, iş kadını ve bürokratlardan oluşan 40 kişilik bir grup tarafından kuruldu. GİF 11 Mayıs 2009 tarihinde tüzel kişilik kazanmış ve 9 Kasım 2009 tarihinde ilk Genel Kurulu’nu gerçekleştirmişti.