Royal Air Maroc, İstanbul Havalimanı'na kargo uçuşlarına başladı

Fas’ın hava yolu şirketi Royal Air Maroc, İGA İstanbul Havalimanı’nda kargo uçuşlarına başladı. Kargo uçuşunun ilki bugün gerçekleşirken Royal Air Maroc, uçuşlarını Boeing 767 tipi kargo uçaklarıyla yapacak.

Geçtiğimiz yıl İGA İstanbul Havaliman’nda yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin ton kargolama işlemi yapıldı. İstanbul Havalimanı’nın açıldığı yıl olan 2019’da 11 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunurken, 2023 yılının Temmuz ayı itibarıyla operasyon gerçekleştiren kargo hava yolu şirketi sayısı, Fas’ın hava yolu şirketi Royal Air Maroc’un da katılmasıyla 18’e yükseldi. Fas’ın kargo şirketi, İGA İstanbul Havalimanı’na kargo uçuşlarına bugün başladı. Royal Air Maroc kargo seferlerini Boeing 767 tipi uçakları ile icra edecek. Öte yandan ilk açıldığında 4 milyon ton kargo kapasitesine sahip olan İGA İstanbul Havalimanı’nda tüm fazların tamamlanmasıyla kargo kapasitesinin 5,5 milyon tona ulaşması bekleniyor.