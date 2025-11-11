RTÜK Başkanı Daniş: (Askeri kargo uçağı) 'Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesini önemle hatırlatıyoruz'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sosyal medya hesabından sosyal medya hesabından Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi ile ilgili paylaşım yaptı. Tüm yayıncı kuruluşlara seslenen Daniş, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Daniş, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesini önemle hatırlatıyoruz"

Daniş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bildirilmiş olup, olayla ilgili resmî soruşturma sürmektedir. Tüm medya kuruluşlarımıza resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir. RTÜK olarak, kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemeler titizlikle yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."