RTÜK Başkanı Şahin: 'Deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardık'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin: 'Deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardık'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.