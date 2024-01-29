RTÜK Başkanı Şahin: 'Hakkında en fazla dezenformasyon yapılan kurumlardan biri hiç şüphesiz RTÜK'tür'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Hakkında en fazla dezenformasyon yapılan kurumlardan biri hiç şüphesiz RTÜK’tür fakat biz tüm bu sistematik kampanyalara karşı hukuk çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak için 29 Ocak-02 Şubat 2024 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen “Yeni Medya ve İletişim Kampı” programına katıldı. Burada konuşan Şahin, medyanın var olan durumu en tarafsız şekilde halka aktarma sorumluluğu olduğunu dile getirerek, “Bunun yanı sıra medyanın demokrasinin ve özgürlüklerin yanında olması gerektiğine ilişkin de iletişim alanında geniş bir literatür oluşmuş durumda. Bir diğer nokta ise medyanın halkın iradesine, milli egemenliğe karşı herhangi bir karşı pozisyonda olmaması beklenir. Bunlar medyanın güvenirliği kadar temel konulardır” ifadelerini kullandı.

“Hakkında en fazla dezenformasyon yapılan kurumlardan biri hiç şüphesiz RTÜK’tür”

RTÜK olarak Türkiye Cumhuriyetini, medyasını ve insanını her türlü olumsuzluktan korumak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden RTÜK Başkanı Şahin, “Hakikat sonrası çağın en ciddi problemlerinden biri olan dezenformasyona karşı medyamıza sorumluluklarımız çerçevesinde hatırlatmalarda bulunuyoruz. Hakkında en fazla dezenformasyon yapılan kurumlardan biri hiç şüphesiz RTÜK’tür fakat biz tüm bu sistematik kampanyalara karşı hukuk çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

RTÜK tarafından yapılan ‘Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması’nın 15-21 yaş grubundaki 6 bin 626 kişi ile gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, gençlerin dijital okuryazarlığına yönelik yapılan çalışma neticesinde araştırmaya katılanların yüzde 35,6’sının az, yüzde 35’inin orta ve yüzde 29,4’ünün yüksek dijital okuryazarlık seviyesinde olduklarını söyledi.

Araştırmada ekran bağımlılık düzeylerine dair yapılan inceleme neticesinde yüzde 37,1’inin yüksek, yüzde 26,9’unun orta, yüzde 36’sının ise az düzeyde ekran bağımlılığı olduğunu kaydeden Şahin, her on gençten dördünün ekran bağımlılık düzeyinin yüksek olduğunu belirtti.

Öte yandan Şahin, televizyon izleme süresinin dünya genelinde 2 saat 54 dakika olduğunu, Türkiye’de bu sürenin 4 saat 33 dakika olduğunu vurguladı.

Şahin, yapılan araştırma neticesinde 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3’ünün internet kullandığını tespit ettiklerini aktardı.