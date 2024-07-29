RTÜK Başkanı Şahin: 'Sapkın hegemonya, gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, inanç ve kültürel değerleri hedef alan sapkın hegemonyanın medya aracılığıyla gençleri hedef aldığını belirtti.

Uluslararası yayıncı “Prime Video”nun Türkiye kataloğunda yer alan “Sosis Partisi: Gıdatopya” isimli animasyon görünümündeki yapımın sapkın içeriğinin halkın tepkisini çektiğini kaydeden Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır."