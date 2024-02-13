RTÜK Başkanı Şahin, Dünya Radyo Günü'nü kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurul (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

RTÜK Başkanı Şahin’in kutlama mesajında, “Yeni iletişim teknolojilerinin desteklediği yeni medya araçları bir yana, geleneksel medya bir yana, dediğimiz bu dönemde radyo, yeri doldurulamaz kitle iletişim araçlarımızdandır. Bazen evlerimizin bir köşesinde kaldığını düşünsek de, hala otomobillerimiz başta olmak üzere günlük hayatın vazgeçilmezi olan radyolar, yalnızca sesin kullanılması ve tek bir duyu ile insanları etkileme kapasitesine sahip olması hasebiyle nadide bir araçtır. Radyonun hayal dünyamıza hitap etmesi ve konuları daha çok imgelerle zihnimizde canlandırması onu farklı kılar. Radyo bir keyif, radyo bir yaşam tarzıdır. Tarihine dönüp baktığımızda nasıl ki gazeteler, radyo ve televizyondan sonra işlerliğini kaybetmediyse, radyo da yeni iletişim teknolojilerinden sonra hayatımızdaki yerini korumuş ve güvenilirliğini sürdürmektedir. Radyoya güven radyocuların donanım ve birikimlerinden gelmektedir. Zira televizyonda görüntülerle desteklenebilecek her şey, radyoda yalnızca sesle verilebileceği için spiker, yapımcı ya da DJ’lere çok daha büyük sorumluluklar düşmektedir. Kimliğimizin bir parçası olan Türkçemizin doğru, güzel ve anlaşılır kullanılması son derece önemlidir. Bu vesileyle Türkçemizi hakkıyla kullanan radyocu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sayısı bine yakın olan ülkemizin kamu ve özel radyoları, 1927’den beri ilk günkü aşkla yayın hayatlarına devam etmektedir. Bizlere radyo keyfi yaşatmayı sürdüren tüm radyocu dostlarımızın ve bu mesleğe gönül vermiş bütün meslektaşlarımın Dünya Radyo Gününü yürekten tebrik ediyorum. Radyosuz kalmayın” ifadeleri yer aldı.