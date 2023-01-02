RTÜK, Beyaz TV için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen sözler için inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK, Beyaz TV için inceleme başlattı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz TV’de yayınlanan "Derin Futbol" programında sarf edilen sözler için inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.