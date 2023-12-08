Ruandalı iş adamları ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

Ruandalı iş adamları, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti. Görüşmede çeşitli sektörlerde yapılabilecek ikili işbirlikleri ele alındı.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, üyelerine yurt dışında yeni pazarlar bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ruanda Cumhuriyeti’nden Ankara’ya gelen iş adamları ile Ruanda Büyükelçiliği ve Ticaret Ataşeliği’nden yetkililer, ASO 1. OSB’yi ziyaret etti. Bölgede üretim yapan firmaların yetkilileriyle bir araya gelen iş adamları, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İnşaat, makina, gıda, tekstil, inşaat gibi çeşitli sektörlerde gerçekleşen görüşmelere oda üyeleri yoğun katılım sağladı. Toplantıda ayrıca Türkiye ile Ruanda arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönemde mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, sanayi ve eğitim alanında kurulabilecek iş birlikleri ve atılabilecek adımlar ele alındı.

Konuk heyete ASO 1. OSB’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren ASO 1. OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Ruanda ile kardeşlik ve barış ortamının sürdürülmesi için yapılan karşılıklı ziyaretlerin önemli olduğunu ifade etti. Ruanda ile sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Çalık, ‘‘Ruanda ile birlikte yapılacak çalışmalarda ASO 1. OSB olarak elimizden gelen desteği sunmaya hazırız” diye konuştu.

Ruandalı yetkililer Türkiye’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Ruanda ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri teşvik etmek, her iki ülkenin yatırım durumlarını değerlendirmek ve karşılıklı fırsat ve imkanlar ortaya koymak amacıyla ASO 1. OSB’yi ziyaret ediyoruz. ASO 1. OSB, çevrecilik, ihracat, inovasyon ve eğitim kurumlarıyla iş birliği açısından hem Türkiye’ye hem dünyaya örnek gösterilebilecek bir organizasyon. İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için bu toplantıları yıl içerisinde tekrar etmek istiyoruz.”