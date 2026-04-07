RuggON, Madencilik Türkiye 2026'da ürün ve çözümlerini sergileyecek

Mobil bilgisayar çözümleri şirketi RuggON, Madencilik Türkiye Fuarı’nda ürün ve çözümlerini tanıtacak.

Ubiqconn Technology’nin iştiraki RuggON, 8-11 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Madencilik Türkiye Fuarı 2026’da "Madencilik Operasyonlarını Dayanıklı Mobilite ile Güçlendirmek" teması altında ürün ve çözümlerini sergileyecek. Şirket, 1133-B standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şirket, açık ocak sahalarından zorlu saha uygulamalarına kadar operasyonları destekleyen, zorlu madencilik ortamları için özel olarak tasarlanmış bilgi işlem platformlarından oluşan bir ürün yelpazesini katılımcılara sunacak. Öne çıkan ürünler arasında yeni VULCAN 10X, Edge AI sistemleri, araca monte bilgisayarlar ve Iridium uydu iletişimine sahip SOL 7 tablet yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre; bu portföye ek olarak şirket, zorlu ortamlarda saha operasyonları, denetim ve madencilik filoları için dayanıklı tabletler ve araca monte bilgisayarlar da sergileyecek. Toz, şok, titreşim ve sıcaklık dalgalanmalarına dayanacak şekilde tasarlanan bu çözümler, gelişmiş görünürlük ve operasyonel kontrol için güvenilir performans, doğru veri yakalama ve gerçek zamanlı işleme sağlıyor. Gelişmiş kablosuz iletişim ve sistem entegrasyonu ile birlikte RuggON, uzak ve altyapısı sınırlı maden sahalarında kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Ubiqconn Technology ve RuggON CEO’su Paul Hsieh, "Madencilik operasyonları daha fazla otomasyon ve dijitalleşmeye doğru dönüşmeye devam ettikçe, güvenilir ve dayanıklı bilgi işlem platformları çok önemli hale geldi. Misyonumuz, madencilik operasyonlarını zorlu ortamlarda güvenlik, verimlilik ve bağlanabilirlik sağlayan dayanıklı mobilite çözümleriyle güçlendirmektir" dedi.

Ziyaretçiler, madencilik uygulamalarına yönelik özel çözümleri keşfetmek için RuggON ekibiyle toplantılar planlamaya teşvik edilecek.