Rum mübadillerin torunları dedelerinin göç ettiği Esenköy'ü gezdi
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy'den Yunanistan'a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları beldeyi ziyaret etti.
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy’den Yunanistan’a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları beldeyi ziyaret etti.
Her sene düzenli olarak grup halinde turlar düzenleyen Rumlar, 3 yıldır pandemi nedeniyle Esenköy beldesine gelemiyordu. 3 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarete 30 kişilik grup katıldı. Esenköy Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Tarihi Esenköy Meydanı’nı gezen misafir grup, çalışmayla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Grup beldeyi gezdikten sonra beldeden ayrıldı.
Kafile lideri Theocharis Karakechagias önümüzdeki sene yeniden gelmek için sabırsızlandıklarını belirterek, misafirperverliği nedeniyle Esenköy halkına teşekkür etti.