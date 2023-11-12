Rum mübadillerin torunları dedelerinin göç ettiği Esenköy'ü gezdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy'den Yunanistan'a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları beldeyi ziyaret etti.

Rum mübadillerin torunları dedelerinin göç ettiği Esenköy'ü gezdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy’den Yunanistan’a göç eden Rumların torunları, dedelerinin yaşadıkları beldeyi ziyaret etti.

Her sene düzenli olarak grup halinde turlar düzenleyen Rumlar, 3 yıldır pandemi nedeniyle Esenköy beldesine gelemiyordu. 3 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarete 30 kişilik grup katıldı. Esenköy Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Tarihi Esenköy Meydanı’nı gezen misafir grup, çalışmayla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Grup beldeyi gezdikten sonra beldeden ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kafile lideri Theocharis Karakechagias önümüzdeki sene yeniden gelmek için sabırsızlandıklarını belirterek, misafirperverliği nedeniyle Esenköy halkına teşekkür etti.