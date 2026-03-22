Rumeli Balkan Türkleri, bayramlaştı

Bursa’da Rumeli Balkan Türklerinin bayramlaşması aynı köklerden beslenen gönülleri bir araya getirdi.

Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF) tarafından düzenlenen 61. Rumeli Balkan Türkleri Bayramlaşma töreni, Reşat Oyal Kültür Parkı Göl Bahçe’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız katıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren en önemli değerlerden olduğunu vurguladı. Rumeli’den Anadolu’ya uzanan köklü bir kültürün temsilcileriyle buluşmanın gurur verici olduğunu belirten Saldız, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehri derneklerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birleştiği özel günlerdir. Bu güzel buluşmalar da bunun en somut göstergesidir" dedi.

Törende söz alan RUDEF Genel Başkanı Şuayip Toprak ise Rumeli kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.