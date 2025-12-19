Rumeli Üniversitesi İle Kent Konseyi Arasında İş Birliği Görüşmesi

Geniş Katılımlı Görüşme

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel başkanlığındaki ziyarete; Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Silivri Anadolu Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ünal, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Çetin ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı, aynı zamanda Silivri Kent Konseyi Kültürel Miras ve Tarih Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Damla Mursül katıldı.

Üniversite–Kent İş Birliği Ele Alındı

Gerçekleştirilen görüşmede; İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Silivri Kent Konseyi arasında eğitim, sağlık, sosyal sorumluluk, yerel kalkınma ve toplumsal farkındalık alanlarında toplum yararına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

“Sürdürülebilir Ve Kapsayıcı Projeler Önceliğimiz”

Silivri Kent Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede, akademik bilgi ve deneyimin yerel düzeyde sürdürülebilir ve kapsayıcı projelere dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kent Konseyi, üniversitelerle kurulacak güçlü iş birliklerinin Silivri’nin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunacağına dikkat çekti.

Ziyaret dolayısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara’ya ve üniversite yönetimine misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür edildi.