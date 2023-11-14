Rumenler Türk mutfağının zeytinyağlı yemeklerine hayran kaldı

Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı noktalarında bulunan temsilciliklerinde gerçekleştirdiği gastrodiplomasi faaliyetleriyle Türkiye’nin gastronomi zenginliğini tanıtmaya ve Türk mutfağının damaklarda iz bırakan lezzetlerini çok sayıda ülkenin sofrasına taşımaya devam ediyor.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya’da Türk mutfağına duyulan yoğun ilginin karşılanması amacıyla düzenlenen “Türk Mutfağı Atölyesi”nin ikincisi gerçekleştirildi. Gastronomi etkinliğinin ana menüsünde Türk mutfağının zeytinyağlı yemekleri yer aldı.

Şef Remziye Asan tarafından kursiyerlere Türk mutfağının geleneksel malzemelerinden, Türk mutfağının yemek kültürüne kadar gastronomiye dair birbirinden değerli bilgiler paylaşıldı. Şef Asan, ilk olarak menüde yer alan mercimek çorbasının yapımıyla ilgili bilgiler verdikten sonra kursiyerlerle birlikte çorbanın yapımına başladı.

Şef Remziye Asan’ın eğitmenliğinde gerçekleşen atölyede Rumen katılımcılar yemeklerin tarihi, hazırlanışı ve kullanılan malzemelerin çeşitliliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Mercimek çorbasının hazırlanmasının ardından her bir katılımcı özenle sardığı yaprak sarmalarını ve içlerini doldurduğu biber, domates, patlıcan ve kabak dolmalarını kendi tenceresine yerleştirerek pişirdi. Yemeğin kokuları mutfağı doldururken katılımcılara Türk kahvesi ve çayı ikram edildi.

Erasmus Projesi kapsamında Bükreş’te bulunan Osmaniye Düziçi Atatürk Mesleki Teknik ev Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri de yörelerine ait şakşuka, mücver, çiğ köfte ve salata hazırladılar. Her bir öğrenci yaptığı işlemleri püf noktalarıyla birlikte Rumen kursiyerlere anlattı.

İştah açan lezzetlerin son bölümünde tatlıya sıra gelince bütün kursiyerler ilgiyle şeflerini diledi. Kursiyerler, Osmanlı saray mutfağından ve Ramazan ayının vazgeçilmezi olan güllaç ile Osmaniye’ye ait yoğurtlu kömbe hazırladı.

SELEC Genel Müdürü Oğuz Serkant Akın, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Naci Akdoğan ve eşi Merve Akdoğan’ın da katılımıyla hazırlanan yemekler hep birlikte sohbet eşliğinde yendi.

Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız, atölyede kursiyerlere Türk üretimi zeytinyağı ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Koordinatör Yıldız, “Türk mutfağında sıfır atık teknikleriyle kalan her parça yiyeceğin bambaşka bir ürüne dönüşerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunulduğunu ve aynı zamanda Türk yemeklerinin özelliklerinin bilinerek buna göre tüketilmesinin ruh ve beden sağlığı arasındaki dengeyi gözeten şifa kaynağı olma özelliğini gastronomi atölyemiz aracılığıyla ortaya çıkarmak istedik” değerlendirmesinde bulundu.

Türk mutfağının binlerce yıllık lezzetlerinin hazırlanması ve gastronomiye dair sohbetler başta olmak üzere Türkiye’nin mutfak kültürünün benzersiz unsurlarının tanıtıldığı “Türk Mutfağı Atölyesi”, kursiyerlere belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.